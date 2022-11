Enem 2022: como ver o gabarito do segundo dia de prova no Descomplica

É possível conferir o gabarito preliminar do segundo dia de provas do Enem 2022 de graça no site do Descomplica. Na plataforma, o candidato tem acesso às respostas preliminares corrigidas por um grupo próprio de professores com uma confiabilidade de 99%. Com isso, é possível comparar suas respostas e estimar a nota no exame.

Neste domingo (20), segundo dia da avaliação, foram aplicadas provas de Matemática e de Ciências da Natureza, com 90 questões no total. Lembrando que o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas também pode ser consultado no mesmo site. Confira, no tutorial a seguir, como comparar suas respostas com o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2022 pelo site Descomplica.

Sites oferecem correção de provas do ENEM 2022; confira como acessar

Vale ressaltar que este é um gabarito preliminar extraoficial, e que as respostas oficiais completas do Enem 2022 serão publicadas até o dia 23 de novembro, terceiro dia útil após este segundo dia de provas, no site do Inep. Portanto, o estudante pode obter uma nota final oficial diferente da estimada no Descomplica.

Como ver o gabarito extraoficial do segundo dia de prova do Enem 2022 pelo Descomplica

Passo 1. Para consultar o gabarito extraoficial do segundo dia do Enem 2022, abra a página especial do Descomplica em descomplica.com.br/gabarito-enem e clique na opção "Dia 2 - 20/11".

Respostas Enem: candidato consulta as respostas extraoficiais ao acessar seção do segundo dia de provas

Passo 2. Confira se o dia de exame está correto e informe a cor da sua prova. Em seguida, use o botão "Próxima etapa".

Gabarito Enem: estudante deve conferir dia selecionado e informar cor da sua prova

Passo 3. Na nova página, faça login ou realize um cadastro simples e gratuito. Concorde com os termos de tratamento dos seus dados e clique no botão "Preencher cartão resposta" para começar a correção da prova.

Respostas Enem 2022: é preciso fazer login ou cadastro no Descomplica para preencher cartão resposta

Passo 4. Ao abrir o gabarito em branco, ative a chave “Mostrar respostas”, localizada no canto superior direito da tela. Isso é necessário para que a correção seja exibida automaticamente durante o preenchimento das respostas.

Gabarito Descomplica: antes de preencher suas respostas, candidato deve usar botão para correção instantânea

Passo 5. Para preencher suas 90 respostas, vá clicando nas letras correspondentes a cada alternativa ou use os botões do teclado. Observe que, a cada correção, uma cor vai preencher a letra assinalada. Com isso, o verde mostra que sua resposta está correta, o vermelho que está errada e o laranja representa as questões que ainda estão em apuração ou sendo corrigidas.

A cada resposta preenchida, é possível visualizar a correção automaticamente

Passo 6. Ao final do preenchimento, tecle o botão "Enter" no teclado ou use a opção "Ver resultado" para calcular sua nota extraoficial.

Nota extraoficial final do Enem 2022 é calculada após candidatar usar botão "Ver resultado"

Passo 7. Nesta etapa, você pode visualizar sua nota provisória calculada pelo Descomplica.

Que dia sai o gabarito do Enem 2022? Resultado oficial completo estará disponível a partir do dia 23 de novembro, no site do Inep