Enem 2022: como ver o gabarito oficial completo no site do Inep

É possível consultar o gabarito oficial completo do Enem 2022 no site do Inep. Na página, o estudante tem acesso aos cadernos de questões e cartões-resposta de todas as provas do exame, tanto da versão presencial quanto da digital. Vale lembrar que o número de acertos conferidos no gabarito não representa a nota final do candidato, uma vez que o sistema de correção do Enem usa a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Segundo ela, o estudante que acerta as questões mais difíceis e erra as fáceis terá uma nota inferior ao candidato que acertou as fáceis, mas errou as mais complexas.