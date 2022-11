Equador x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa online

Equador e Senegal se enfrentam, às 12h (horário de Brasília) desta terça-feira (29), em partida válida pela última rodada do grupo A da Copa do Mundo 2022. A partida, que acontece no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, Catar, pode ser acompanhada ao vivo no FIFA+, plataforma oficial da Fifa. Para assistir ao jogo, não é preciso fazer cadastro. Basta acessar a versão web do serviço ou baixar o aplicativo para celulares, disponível para Android e iPhone (iOS). Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao jogo entre Equador e Senegal pelo Fifa+ gratuitamente.