Espanha x Alemanha ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Espanha e Alemanha se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (27), pela segunda rodada do grupo E da Copa do Mundo 2022 . O duelo das seleções ocorre no estádio Al bayt e conta com transmissão ao vivo da TV Globo . Interessados em acompanhar o jogo online podem acessar o Globoplay gratuitamente, usando uma Conta Globo pelo PC, ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ). Quem for novo usuário do serviço deve realizar um cadastro simples usando e-mail e senha ou os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

A seleção espanhola vem de vitória por goleada pelo placar de 7 a 0. Os alemães perderam na primeira rodada do Mundial. Confira, a seguir, como assistir à partida entre Espanha e Alemanha na Copa do Mundo ao vivo pelo Globoplay.

1 de 7 Espanha x Alemanha ao vivo: segunda rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Espanha x Alemanha ao vivo: segunda rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

📝 Qual o melhor aplicativo para organizar bolão para a Copa do Mundo do Catar? Veja respostas no Fórum do TechTudo

Provável escalação da Espanha

Unai Simón; César Azpilicueta, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi e Pedri; Ferran Torres, Marco Asensio e Dani Olmo.

Provável escalação da Alemanha

Manuel Neuer; Niklas Süle, Rudiger, Nico Schlotterbeck e David Raum; Kimmich, Gundogan, Gnabry, Thomas Müller e Jamal Musiala; Kai Havertz.

Espanha x Alemanha ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para acompanhar Espanha vs Alemanha pela Copa do Mundo hoje ao vivo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e vá na aba "Agora na TV";

2 de 7 Espanha x Alemanha pela Copa 2022 tem transmissão de graça na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espanha x Alemanha pela Copa 2022 tem transmissão de graça na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, selecione o botão "Assista agora", que dá acesso à tela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Login ou cadastro na Conta Globo permitem ao espectador assistir sinal da TV Globo online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro na Conta Globo permitem ao espectador assistir sinal da TV Globo online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login na Conta Globo usando suas credenciais ou os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, toque no botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

4 de 7 Usuário deve inserir seus dados da Conta Globo ou de contas pessoais para acompanhar Copa do Catar 2022 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário deve inserir seus dados da Conta Globo ou de contas pessoais para acompanhar Copa do Catar 2022 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Informe todos os dados solicitados, concorde com os termos de uso do serviço e, depois, basta clicar no botão "Cadastrar" para que a transmissão do Mundial do Catar ao vivo comece automaticamente.

5 de 7 Fazer cadastro na Conta Globo possibilita ao espectador assistir a transmissão de Espanha x Alemanha online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Fazer cadastro na Conta Globo possibilita ao espectador assistir a transmissão de Espanha x Alemanha online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Espanha x Alemanha ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir ao confronto entre Espanha e Alemanha hoje ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay e toque na aba "Agora". Feito isso, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

6 de 7 Duelo entre Espanha e Alemanha pode ser acompanhada pelo aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Duelo entre Espanha e Alemanha pode ser acompanhada pelo aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Faça login digitando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, pressione "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e aceite os os termos de uso. Por fim, toque no botão "Cadastrar" para concluir.

7 de 7 Público deve fazer login ou cadastro no Globoplay usando seus dados pessoais ou de contas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público deve fazer login ou cadastro no Globoplay usando seus dados pessoais ou de contas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como ver os jogos da Copa do Mundo 2022, aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay para acompanhar Espanha x Alemanha online e de graça.

Veja ainda: simulamos a estreia da seleção na Copa do Mundo no FIFA 23