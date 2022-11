Espanha x Costa Rica: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2022 ao vivo

Espanha e Costa Rica estreiam na Copa do Mundo 2022 nesta quarta-feira (23), às 13h (horário de Brasília). A partida é válida pelo Grupo E, que também tem Alemanha e Japão, e será realizada no estádio Al Thumama, no Catar. O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Globoplay no computador e no aplicativo para Android e iPhone (iOS). O streaming retransmite o sinal da TV Globo em tempo real mediante login com uma Conta Globo, que é gratuita e pode ser criada com e-mail ou importando dados de contas Facebook, Google ou Apple. Confira, no tutorial a seguir, como assistir ao jogo entre Espanha e Costa Rica pela Copa do Mundo 2022.