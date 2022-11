EUA x País de Gales ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2022

Para assistir à partida entre EUA e País de Gales ao vivo, os usuários devem fazer login na Conta Globo usando suas credenciais ou importando dados de contas Facebook, Google ou Apple. É possível fazer um cadastro simples com algumas informações pessoais. O tutorial abaixo foi realizado pelo PC, mas também é possível assistir à transmissão pelo celular. Confira, no tutorial a seguir, como ver o jogo entre Estados Unidos e País de Gales pela Copa do Mundo 2022 ao vivo no Globoplay.