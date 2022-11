Fase de grupos Copa do Mundo: saiba ver resultados, classificações e mais

Acompanhar os resultados e as classificações da fase de grupos da Copa do Mundo é possível com a Tabela da Copa Catar 2022, feita pelo jornal O Globo. A ferramenta permite que os torcedores vejam as seleções que estão em cada um dos grupos, os jogos de cada rodada, bem como o dia e o horário das partidas da primeira fase do campeonato mundial. Na fase de grupos — que terá início no próximo domingo (20), com o jogo entre Catar e Equador —, as duas seleções que mais pontuarem passam para as oitavas de final.