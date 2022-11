FIFA+: como usar o app para assistir à Copa do Mundo 2022 ao vivo

FIFA + | A Casa do Futebol é um aplicativo gratuito que realiza streaming de jogos, entre eles as partidas da Copa do Mundo ao vivo e oferece conteúdos variados. O app permite ver as partidas do torneio sem precisar pagar taxas extras, apenas ao realizar um cadastro na primeira vez que utiliza a plataforma. Uma vez cadastrado, o usuário tem acesso a um Fantasy Game da Copa do mundo, acervo de jogos antigos do torneio, conteúdos com ex-atletas, notícias e estatísticas de seus times favoritos da competição. Confira tudo sobre o FIFA Plus para Android e iPhone ( iOS ) e como usá-lo.

1 de 7 Fifa+ | A Casa do Futebol é um aplicativo gratuito da Fifa que permite assistir às partidas da Copa do Mundo 2022 ao vivo — Foto: Reprodução/Fifa Fifa+ | A Casa do Futebol é um aplicativo gratuito da Fifa que permite assistir às partidas da Copa do Mundo 2022 ao vivo — Foto: Reprodução/Fifa

📝 Qual é o melhor app para fazer bolão na Copa 2022? Veja no Fórum do TechTudo.

O aplicativo funciona junto com o site oficial ( https://www.fifa.com/fifaplus/pt/live ) e oferece tudo que fãs da Copa do Mundo precisam para se manterem atualizados sobre o torneio. Há um calendário com datas e horários dos próximos jogos, resultados das partidas, resumo de melhores momentos, blog em tempo real, entre outros detalhes. O app traz também todas as informações relacionadas aos times na aba equipes, onde é possível ver notícias, escalação e estatísticas de Seleções específicas, como o Brasil.

No Fantasy Game, semelhante ao popular Cartola FC, os usuários poderão montar seu próprio time de 15 jogadores com um orçamento de $100 milhões e um número máximo de atletas de cada nação. A cada rodada da Copa do Mundo os jogadores ganham pontos com base em sua performance no torneio real e o atleta que o usuário escolher como Capitão irá ganhar o dobro de pontos. Para acessar, é preciso clicar na aba Menu, em seguida, Copa do Mundo FIFA de 2022 e, por fim, em Copa do Mundo Fantasy.

O acervo de conteúdo do FIFA+ traz partidas de Copas do Mundo antigas e também documentários originais com atletas famosos. Entre eles há programas como o documentário de Ronaldinho "Gaúcho" em "O Homem Mais Feliz do Mundo", além de programas com atletas como Dani Alves, Ronaldo "Fenômeno" Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze e Carli Lloyd.

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022 ao vivo com o app FIFA+

Passo 1. Procure pelo Fifa+ | A Casa do Futebol na Google Play Store ou App Store e faça download do aplicativo para seu smartphone;

2 de 7 Procure pelo aplicativo Fifa+ | A Casa do Futebol na Google Play Store ou App Store para baixá-lo em seu smartphone — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Procure pelo aplicativo Fifa+ | A Casa do Futebol na Google Play Store ou App Store para baixá-lo em seu smartphone — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Para acessar o app será preciso criar uma conta. O usuário pode criá-la no aplicativo ou no site ( https://www.fifa.com/fifaplus/pt/live ). Forneça um e-mail válido, senha e os outros dados pedidos. Ao final do processo cheque seu e-mail e valide a confirmação em no máximo 30 minutos;

3 de 7 Forneça os dados para o cadastro gratuito de Fifa+ e informe um e-mail válido pois será necessário confirmá-lo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Forneça os dados para o cadastro gratuito de Fifa+ e informe um e-mail válido pois será necessário confirmá-lo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Clique em um jogo que esteja sendo realizado, depois vá na aba "Blog em tempo real" e então toque na opção "Clique aqui e assista" para vê-lo ao vivo.

4 de 7 Para assistir uma partida ao vivo acesse o Fifa+ e na opção "Blog em tempo real" toque em "Clique aqui e assista" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Para assistir uma partida ao vivo acesse o Fifa+ e na opção "Blog em tempo real" toque em "Clique aqui e assista" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como utilizar o app Fifa+ para ver estatísticas e dados da Copa do Mundo 2022

Passo 1. No menu principal, na parte inferior do app, toque em "Equipes" e depois selecione uma equipe que deseja ver estatísticas;

5 de 7 No menu de Fifa+ selecione a opção "Equipes" e escolha a Seleção que quer ver as estatísticas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No menu de Fifa+ selecione a opção "Equipes" e escolha a Seleção que quer ver as estatísticas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. No time selecionado toque na guia "Estatísticas" para exibir os principais dados da equipe escolhida;

6 de 7 Na equipe selecionada toque na guia "Estatísticas" para acessar os dados da Seleção escolhida — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na equipe selecionada toque na guia "Estatísticas" para acessar os dados da Seleção escolhida — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Durante as partidas, que ficam em destaque na página principal do app, também é possível também clicar na guia "Estatísticas" para ver os dados do jogo ao vivo e compará-los.