Finais nacionais da Taça das Favelas ao vivo: onde assistir online

As finais da Taça das Favelas Nacional, conhecida como Favelão 2022, acontecem neste sábado (19), na Arena Barueri, São Paulo. A decisão da categoria feminina tem início às 14h (horário de Brasília) e, logo depois, inicia-se a final masculina, por volta das 15h30. Ambos os confrontos serão transmitidos ao vivo no Globoplay , via sinal da TV Globo . Para acompanhar, é preciso acessar o serviço de streaming gratuitamente pelo computador ou em celulares Android e iPhone ( iOS ), usando uma Conta Globo. Torcedores não cadastrados podem inscrever utilizando e-mail e senha ou dados de contas Facebook ou Google .

Esta é a primeira vez que a Taça das Favelas é disputadas por times representando os estados do Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo fazem a final feminina. Já pelo masculino, São Paulo e Goiás disputam o inédito troféu. Veja, no tutorial abaixo, como assistir às finais da primeira edição do Favelão ao vivo no Globoplay.

1 de 7 Finais nacionais da Taça das Favelas têm transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Finais nacionais da Taça das Favelas têm transmissão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

📝 GloboPlay não quer baixar na Smart TV Samsung. Como resolver? Saiba no Fórum do TechTudo

Favelão 2022 ao vivo: como assistir às finais pelo PC

Passo 1. Para assistir às finais nacionais da Taça das Favelas 2022 hoje ao vivo pelo computador, acesse a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e entre na seção "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

2 de 7 Finais nacionais da Taça das Favelas ao vivo podem ser assistidas após torcedor acessar a seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Finais nacionais da Taça das Favelas ao vivo podem ser assistidas após torcedor acessar a seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, use o botão "Assista agora" para abrir a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

3 de 7 Após usar botão "Assista agora", espectador consegue fazer login ou realizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após usar botão "Assista agora", espectador consegue fazer login ou realizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, insira seu e-mail e senha cadastrados ou importe os dados de contas Facebook ou Google. Feito isso, clique no botão "Entrar" e aguarde a transmissão dos jogos começar automaticamente. Se você não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

4 de 7 Usuário deve informar e-mail e senha cadastrados ou usar os dados de contas Facebook ou Google para fazer login na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário deve informar e-mail e senha cadastrados ou usar os dados de contas Facebook ou Google para fazer login na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, informe todos os dados solicitados e aceite os termos de uso. Depois, dê um clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da Globo inicie imediatamente.

5 de 7 Para se cadastrar na Conta Globo, público precisa informar seus dados pessoais e aceitar os termos de uso e privacidade do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para se cadastrar na Conta Globo, público precisa informar seus dados pessoais e aceitar os termos de uso e privacidade do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Favelão 2022 ao vivo: como assistir às finais pelo celular

Passo 1. Para acompanhar às finais nacionais da Taça das Favelas 2022 hoje ao vivo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay. No menu inferior da tela, pressione a guia "Agora". A seguir, toque no botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Finais do Favelão 2022 podem ser acompanhadas de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Finais do Favelão 2022 podem ser acompanhadas de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Faça login usando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Outra possibilidade é vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, toque no botão "Entrar" para que a transmissão da Taça das Favelas comece. Caso você não tenha uma Conta Globo, pressione a opção "Cadastre-se", preencha seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, toque no botão "Cadastrar".

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay são feitos após telespectador preencher seus dados pessoais ou importar dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay são feitos após telespectador preencher seus dados pessoais ou importar dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay para assistir às duas finais nacionais da Taça das Favelas ao vivo e online.

Veja também: Copa do Mundo e Black Friday 2022: veja produtos para aproveitar as datas