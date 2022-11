França x Austrália ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo online

França e Austrália estreiam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (22), na Copa do Mundo 2022. A partida, válida pelo grupo D, ocorre no estádio Al Janoub e terá transmissão ao vivo pelo Globoplay, via sinal da TV Globo. Interessados em assistir ao duelo devem acessar o serviço de streaming no PC ou em celulares Android e iPhone (iOS), usando uma Conta Globo, que é gratuita. A seleção francesa é a atual campeão mundial de seleções. Veja, no tutorial abaixo, como acompanhar França x Austrália pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar ao vivo pelo Globoplay.