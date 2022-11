França x Dinamarca ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

França e Dinamarca fazem, às 13h (horário de Brasília) deste sábado (26), a partida que encerra a segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo 2022 . Disputado no estádio 974, o confronto tem transmissão ao vivo no Globoplay , via sinal da TV Globo . Interessados em assistir às seleções podem acessar o streaming no PC ou celular Android ou iPhone ( iOS ) por meio de uma Conta Globo, que é gratuita. Quem for novo usuário deve realizar um cadastro grátis usando e-mail e senha ou importando dados de contas Facebook ou Google .

A França chega embalada pela vitória de goleada na primeira rodada, enquanto a Dinamarca ficou no empate em seu jogo de estreia na competição. Confira, no tutorial abaixo, as prováveis escalações para a partida e como acompanhar França x Dinamarca hoje pela Copa do Mundo do Catar 2022 ao vivo no Globoplay.

1 de 7 França x Dinamarca ao vivo: segunda rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo França x Dinamarca ao vivo: segunda rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

Provável escalação da França

Lloris, Pavard, Upamecano, Konaté, Théo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembelé, Mbappé e Giroud.

Provável escalação da Dinamarca

Schmeichel, Andersen, Kjaer, Christensen, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Kristensen, Eriksen, Skov Olsen e Dolberg

França x Dinamarca ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo entre França e Dinamarca pela Copa do Mundo 2022 hoje ao vivo, acesse o site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e dê um clique na aba "Agora na TV";

2 de 7 Transmissão do jogo da França pela Copa ao vivo acontece na seção "Agora na TV" do Globoplay, a partir das 13h — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão do jogo da França pela Copa ao vivo acontece na seção "Agora na TV" do Globoplay, a partir das 13h — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima página, vá em "Assista agora" para fazer ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Após feitos, login ou cadastro na Conta Globo permitem ao usuário assistir ao sinal da TV Globo online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após feitos, login ou cadastro na Conta Globo permitem ao usuário assistir ao sinal da TV Globo online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. O login na Conta Globo pode ser feito usando e-mail e senha já cadastrados ou importando dados de uma conta Facebook ou Google. Logo depois, clique em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, clique na opção "Cadastre-se";

4 de 7 Torcedor deve usar suas credenciais da Conta Globo ou de contas Facebook, Google ou Apple, para fazer login no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor deve usar suas credenciais da Conta Globo ou de contas Facebook, Google ou Apple, para fazer login no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Preencha todos os dados solicitados, aceite os termos de uso da plataforma e vá no botão "Cadastrar" para que a transmissão do jogo da França hoje ao vivo comece automaticamente.

5 de 7 Transmissão do jogo da França fica disponível após público se cadastrar na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão do jogo da França fica disponível após público se cadastrar na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

França x Dinamarca ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir a França vs Dinamarca hoje ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay e acesse a seção "Agora". Em seguida, toque no botão "Assista agora" para conseguir fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

6 de 7 França vs Dinamarca pode ser acompanhado ao vivo pelo aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade França vs Dinamarca pode ser acompanhado ao vivo pelo aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. O login é feito com e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, toque em "Entrar". Se você não tem uma Conta Globo, vá no botão "Cadastre-se", digite seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Para concluir, pressione o botão "Cadastrar".

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay são concluídos quando torcedor usa seus dados pessoais ou de contas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay são concluídos quando torcedor usa seus dados pessoais ou de contas — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay para assistir à partida entre França e Dinamarca pela Copa do Mundo 2022 online e de graça.

