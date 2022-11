Gabarito do Enem 2022: como ver as respostas da prova pelo Descomplica

Consultar o gabarito preliminar do Enem 2022 é possível gratuitamente pela página do Descomplica. Com isso, o candidato pode comparar suas respostas com a correção dos professores da própria plataforma com uma confiabilidade de 99%. Além disso, é possível estimar a média final, fazer uma comparação com anos anteriores e até simular o resultado no Sisu, posteriormente. Lembrando que este é um gabarito extraoficial, e que as respostas oficiais do Enem 2022 serão divulgadas até o dia 23 de novembro, terceiro dia útil após a realização do segundo dia do exame, no site do Inep. Assim, a nota final oficial do estudante pode não ser igual à atribuída no Descomplica.