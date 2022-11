Glau: site para corrigir redação grátis ajuda a tirar nota 1000 no Enem

Glau é um site que permite corrigir redação online. Gratuita, a plataforma faz uma correção imediata e gratuita do texto do estudante, indicando possíveis erros e emitindo uma nota simbólica que aquela redação poderia obter no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Para fazer a análise, a ferramenta utiliza um serviço de inteligência artificial capaz de identificar erros gramaticais e desvios de tema. O Glau ainda faz sugestões para melhorar a redação, de acordo com a norma culta da língua portuguesa e com as competências exigidas pelo exame.