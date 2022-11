Grupos no Signal: tudo o que você precisa saber fazer nos chats do app

Os grupos no Signal Private Messenger têm moderação fácil de ser feita pelo aplicativo . Encontrar grupos por lá, porém, é algo que pode confundir alguns usuários, já que o procedimento difere do feito no Telegram , que permite pesquisar pelos chats coletivos. No mensageiro, só é possível ingressar nessas conversas usando links e QR Codes - que, por sua vez, devem disponibilizados por administradores em outras redes sociais ou páginas. Além disso, é possível criar chats coletivos e adicionar membros - que podem já estar ou não na rede - por meio de um convite via SMS, compartilhamento de uma URL ou QR Code.

Nas próximas linhas, aprenda tudo o que você precisa saber sobre grupos no Signal. Vale lembrar que o app está disponível para celulares com Android e iPhone (iOS).

Como encontrar grupos no Signal

Passo 1. Não é possível buscar grupos no próprio aplicativo, mas você pode ingressar neles por meio de links e QR Codes disponibilizados por administradores em outras redes ou sites. Para isso, basta tocar no link ou ler o QR Code na câmera do celular.

Como entrar e sair de grupo

Passo 1. Para participar do grupo, pressione a opção “Entrar”, caso o chat seja aberto ou “Pedir para entrar”, para que o criador do grupo aceite sua solicitação;

Passo 2. Para sair, toque no nome do grupo e role a tela até a opção “Sair do grupo”.

Como criar grupos

Passo 1. Para criar um novo grupo, você pode tocar nos três pontinhos na parte superior da tela e pressionar em “Novo grupo”. Outra forma de fazer isso é tocando em “Novo grupo”, na barra de opções da tela inicial;

Passo 2. Toque na bolinha ao lado do nome dos contatos que deseja convidar. Depois, pressione a seta na parte inferior da tela;

Passo 3. Insira o nome do grupo na parte superior. Você pode também tocar em “Mensagens efêmeras” para determinar um período para que mensagens enviadas e recebidas no chat desapareçam. Após escolher o período, toque em “Salvar”;

Passo 4. Você pode também adicionar uma foto ao grupo, ao tocar no símbolo da câmera. Há possibilidade de buscar por uma foto da galeria do celular, usar um desenho do app, inserir uma imagem da câmera ou letras. Ao finalizar, toque em “Salvar”;

Passo 5. Depois, basta tocar em “Criar”. No app, é possível decidir se novos membros poderão entrar automaticamente com o link ou apenas administradores poderão aceitar a entrada. Caso deseje habilitar essa opção, toque na bolinha para que fique azul.

Como adicionar ou excluir novos membros

Passo 1. Para adicionar novos membros, basta tocar em “Convidar amigos” na área inicial do app ou tocar no nome do grupo e, em seguida, em “Adicionar membros”;

Passo 2. Na primeira forma, pressione em “Compartilhar link”. Caso queira compartilhar externamente, você pode tocar em “Copiar”, “Código QR” ou “Compartilhar” para enviar a URL diretamente para outro aplicativo. Se preferir, você pode tocar em “Compartilhar via Signal” para enviar o código para amigos que já estão na rede;

Passo 3. Da segunda forma, você deve tocar em “Adicionar membros” e, depois, selecionar os contatos que irão receber o convite. Depois, pressione em “Pronto”;

Passo 4. Já se quiser remover um membro, toque no nome da pessoa e, em seguida, em "Remover do grupo".

