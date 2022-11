IEM Rio Major 2022: como simular os resultados no CS:GO Simulator

O CS:GO Major Simulator está de volta para o IEM Rio Major 2022, o mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) que acontece no Rio de Janeiro. Com a plataforma, você pode escolher os resultados de cada jogo e verificar quais serão as próximas rodadas no formato suíço. Vale destacar que o simulador calcula as seeds de cada equipe, um detalhe que pode modificar uma rodada inteira dependendo do resultado de um único duelo. É um meio interessante para verificar prováveis rivais de sua equipe favorita no mundial, por exemplo.