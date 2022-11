Inglaterra x Estados Unidos ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo 2022 online

Inglaterra e Estados Unidos se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta sexta-feira (25), pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo 2022 . O confronto entre as seleções anglófonas acontece no estádio Al Bayt e tem transmissão ao vivo na TV Globo , podendo ser assistido pelo Globoplay . Para acessar o streaming de graça, torcedores devem usar uma Conta Globo no PC ou celular Android ou iPhone ( iOS ). Novos usuários precisam fazer um cadastro simples, bastando usar e-mail e senha ou os dados de contas Facebook ou Google .

Na rodada de abertura, a Inglaterra venceu o Irã pelo placar de 6 a 2, enquanto os norte-americanos vêm de um empate por 1 a 1. Confira, no tutorial abaixo, a escalação dos times e como assistir ao duelo entre Inglaterra e Estados Unidos pela Copa do Mundo do Catar 2022 ao vivo no Globoplay.

Inglaterra x Estados Unidos: segunda rodada da Copa do Mundo 2022 tem transmissão online no Globoplay

Provável escalação da Inglaterra

Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Saka, Mount e Harry Kane.

Provável escalação dos Estados Unidos

Turner, Dest, Zimmerman, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Sargent e Pulisic.

Inglaterra x Estados Unidos ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o encontro entre Inglaterra e Estados Unidos na fase de grupos da Copa do Mundo 2022 hoje ao vivo, entre no site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e dê um clique em "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo em tempo real;

Com início às 16h, Inglaterra x Estados Unidos ao vivo pela Copa do Mundo 2022 pode ser acompanhado no Globoplay

Passo 2. Nesta etapa, clique no botão "Assista agora" para visualizar a tela que permite fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

Torcedor deve fazer login ou cadastro na Conta Globo que permitem assistir ao sinal da TV Globo online

Passo 3. Faça login na Conta Globo usando e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. A seguir, vá no botão "Entrar" e espere a transmissão da Globo iniciar automaticamente. Se você ainda não tiver uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se";

Usuário faz login e entra no Globoplay usando seus dados pessoais ou dados de contas Facebook, Google ou Apple

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, digite todos os dados necessários e concorde com os termos de uso da plataforma. Depois, clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do Mundial ao vivo comece.

Com o cadastro na Conta Globo realizado, espectador assiste a transmissão Inglaterra x Estados Unidos

Inglaterra x Estados Unidos ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir à partida entre Inglaterra e Estados Unidos hoje ao vivo no Mundial do Catar pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da página, vá na guia "Agora", depois pressione o botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

Inglaterra vs Estados Unidos pelo Mundial do Catar pode ser assistido online pelo celular através do aplicativo do Globoplay

Passo 2. Faça login utilizando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Se preferir, você pode vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, toque no botão "Entrar" para que a transmissão da partida comece de imediato. Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, pressione a opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Por último, toque no botão "Cadastrar" para terminar o processo.

Ao informar dados pessoais ou vincular dados de contas é possível realizar o login ou cadastro no Globoplay

Pronto. Agora que você já sabe como assistir aos jogos da Copa pelo Globoplay, aproveite as dicas para acompanhar Inglaterra vs Estados Unidos no grupo B da Copa do Mundo 2022 online e de graça.

