Inglaterra x País de Gales ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Inglaterra x País de Gales fazem, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (29), o clássico válido pelo grupo B da Copa do Mundo 2022 . Disputado no estádio Ahmad Bin Ali, o duelo dos países pertencentes à Grã-Bretanha será transmitido ao vivo pelo Globoplay , através do sinal da TV Globo . O serviço de streaming pode ser acessado no PC ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ) por quem já tem é cadastrado na Conta Globo, que é gratuita. Novos usuários devem fazer um cadastro simples informando e-mail e senha ou usando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

A Inglaterra joga por um empate para passar de fase no Mundial do Catar. Já os galeses precisam de uma vitória por goleada para ter chance de classificação. Confira, a seguir, as escalações da partida e como acompanhar o clássico entre Inglaterra e País de Gales pela Copa 2022 ao vivo pelo Globoplay.

1 de 7 Inglaterra x País de Gales ao vivo: terceira rodada da Copa do Mundo tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Inglaterra x País de Gales ao vivo: terceira rodada da Copa do Mundo tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

📝 Qual é o melhor app para fazer bolão na Copa 2022? Veja opções no Fórum do TechTudo

Provável escalação da Inglaterra

Pickford, Trippier, John Stones, Maguire e Luke Shaw; Rice, Bellingham e Mason Mount; Saka, Sterling e Kane.

Provável escalação de País de Gales

Ward; Mepham, Rodon e Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson e Williams; Bale e Moore.

Inglaterra x País de Gales ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para ver Inglaterra vs País de Gales na Copa do Mundo ao vivo, entre no site do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e dê um clique na aba "Agora na TV";

2 de 7 Torcedor assiste Inglaterra x País de Gales ao vivo pela Copa 2022 dentro da seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor assiste Inglaterra x País de Gales ao vivo pela Copa 2022 dentro da seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Clique em "Assista agora" para ter acesso à tela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

3 de 7 Após serem feitos, login ou cadastro na Conta Globo possibilitam ao público assistir à programação ao vivo da TV Globo online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após serem feitos, login ou cadastro na Conta Globo possibilitam ao público assistir à programação ao vivo da TV Globo online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login na Conta Globo utilizando seu e-mail e senha ou use os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, vá no botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se";

4 de 7 Dados da Conta Globo ou de dados de contas pessoais são necessários para usuário fazer login no Globolay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Dados da Conta Globo ou de dados de contas pessoais são necessários para usuário fazer login no Globolay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Preencha todos os dados solicitados, aceite os termos de uso do serviço e vá no botão "Cadastrar" para a transmissão da Globo ao vivo começar automaticamente.

5 de 7 Com o cadastro concluído, espectador pode acompanhar Inglaterra x País de Gales pela Copa 2022 no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com o cadastro concluído, espectador pode acompanhar Inglaterra x País de Gales pela Copa 2022 no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Inglaterra x País de Gales ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para assistir Inglaterra x País de Gales hoje ao vivo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay e toque na guia "Agora". Depois, vá no botão "Assista agora" para conseguir fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

6 de 7 Inglaterra x País de Gales hoje ao vivo pode ser assistido por meio do aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Inglaterra x País de Gales hoje ao vivo pode ser assistido por meio do aplicativo do Globoplay para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Faça login inserindo e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou puxe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Então, toque em "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, clique no botão "Cadastre-se", informe seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Para finalizar o processo, toque no botão "Cadastrar".

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay são realizados com uso de dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay são realizados com uso de dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como fazer, siga as dicas do tutorial e use o Globoplay para assistir Inglaterra x País de Gales hoje pelo Mundial do Catar ao vivo e online.

Veja também: Como usar emojis do iPhone no celular Android