Instafest: como fazer line-up do seu festival de música no Spotify

O site Instafest permite que usuários criem o line-up de um festival fictício de música a partir de seus artistas e bandas mais ouvidos no Spotify . A plataforma analisa os dados do ouvinte no aplicativo de streaming e organiza as suas preferências musicais em um layout similar ao de cartazes usados para divulgar grandes festivais. Para criar o seu line-up dos sonhos, basta acessar o site "www.instafest.app" (sem aspas) e vincular a conta do Spotify ao serviço. Depois que a imagem for gerada, é possível compartilhá-la nos Stories do Instagram .

Vale dizer que, para usar o serviço, é necessário fornecer as credenciais de login do Spotify e conceder permissão para que o Instafest acesse as informações da conta. Por questões de segurança, o usuário pode remover o acesso do app à conta do Spotify após a geração do cartaz do festival. Confira, no tutorial a seguir, como criar o seu line-up dos sonhos com o Instafest.

1 de 8 Instafest: veja como criar o seu line-up perfeito para um festival fictício usando dados do Spotify — Foto: Clara Fabro/TechTudo Instafest: veja como criar o seu line-up perfeito para um festival fictício usando dados do Spotify — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Instafest: como criar um festival personalizado a partir dos seus artistas mais ouvidos do Spotify

Passo 1. Acesse o site "www.instafest.app/" (sem aspas) e clique sobre o botão "Sign in with Spotify";

2 de 8 Acesse o site instafest.app e faça login usando as credenciais do Spotify — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse o site instafest.app e faça login usando as credenciais do Spotify — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Em seguida, faça login na sua conta do Spotify e clique em "Entrar" para prosseguir;

3 de 8 Faça login no Instafest com as credenciais do Spotify e clique em "Entrar" para prosseguir — Foto: Reprodução/Clara Fabro Faça login no Instafest com as credenciais do Spotify e clique em "Entrar" para prosseguir — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para prosseguir, aceite os termos do Instafest clicando em "Aceito";

4 de 8 Aceite os termos do Instafest para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Aceite os termos do Instafest para continuar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. O seu line-up dos sonhos será gerado na próxima tela, mas é possível customizar algumas configurações, como o estilo do layout e o período escolhido para definir os artistas mais ouvidos. Na aba "Include top artists from", é possível escolher entre os músicos mais ouvidos nas últimas quatro semanas, seis meses ou de todos os tempos. Já na seção "Choose a style", você pode modificar o template do festival. Além disso, se preferir, também é possível esconder o seu nome de usuário do Spotify selecionando a caixa ao lado de "Hide my username".

5 de 8 O seu line-up dos sonhos será gerado com base nos artistas mais ouvidos do Spotify — Foto: Reprodução/Clara Fabro O seu line-up dos sonhos será gerado com base nos artistas mais ouvidos do Spotify — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. Depois de concluir essas alterações, clique em "Save and Share" e, depois, sobre "Download" para salvar o cartaz em formato .PNG e compartilhá-lo com os amigos.

6 de 8 Faça o download da imagem para compartilhá-la com os amigos — Foto: Reprodução/Clara Fabro Faça o download da imagem para compartilhá-la com os amigos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como remover acesso do Instafest à sua conta

Passo 1. Para desvincular o Instafest da sua conta do Spotify, abra o app de streaming na web e vá até a página de administração de sua conta (spotify.com/br/account/overview). Em seguida, role a tela para baixo e, no menu do lado esquerdo, clique sobre "Aplicativos";

7 de 8 Menu de Aplicativos do Spotify Web em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Menu de Aplicativos do Spotify Web em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Na sequência, clique sobre "Remover acesso", ao lado de "Instafest", para evitar que o site acesse sua conta no futuro.

8 de 8 No final, desvincule o Instafest da sua conta do Spotify para prevenir que o app acesse seus dados no futuro — Foto: Reprodução/Clara Fabro No final, desvincule o Instafest da sua conta do Spotify para prevenir que o app acesse seus dados no futuro — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de CNET

