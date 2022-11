Instagram: como usar o efeito Duplo e tirar fotos 'tipo BeReal' no app

O Instagram liberou o efeito “Duplo”, que permite tirar fotos e gravar vídeos usando as duas câmeras do celular ao mesmo tempo, no estilo BeReal. O efeito está disponível no app da rede social para Android e iPhone (iOS), e é acionado facilmente no menu da lateral da tela de Stories. O recurso possibilita que o usuário tire uma foto ou grave um vídeo com uma das câmeras no plano principal, e capture sua reação simultaneamente com a outra lente. Confira, a seguir, como usar o efeito Duplo para gravar com as duas câmeras no Instagram e fazer fotos "tipo BeReal".