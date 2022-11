Irã x Estados Unidos: onde assistir ao jogo da Copa online

Irã e Estados Unidos se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (29), pela última rodada do grupo B da Copa do Mundo 2022. A partida acontece no Estádio Al Thumama, no Catar, e conta com transmissão gratuita no FIFA+. Para acompanhar o jogo pelo FIFA+, não é preciso fazer login ou realizar nenhum pagamento. O serviço está disponível no site e no aplicativo para celulares, que pode ser baixado em aparelhos com Android e iOS. Confira, no tutorial do TechTudo a seguir, como assistir ao jogo entre Irã e Estados Unidos pelo Fifa+ gratuitamente.