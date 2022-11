O Lensa é a nova trend do Instagram graças aos avatares realistas criados com a Inteligência Artificial (I.A.) do aplicativo. De acordo com o Google Trends , ferramenta que monitora as buscas na Internet, houve um aumento repentino no número de pesquisas sobre o app no Brasil nos últimos dias. Lançado em 2016, o Lensa é um editor de imagens disponível para download no Android ou iPhone ( iOS ) que conta com o recurso "Magic Avatars". A função usa I.A. para criar até 200 avatares únicos do usuário, a partir de suas selfies.

Criar o avatar no app é bem simples: basta baixar o Lensa, subir até 20 fotos de rosto e aguardar a Inteligência Artificial gerar as imagens. Quer saber como usar o Lensa para criar e compartilhar seu avatar nas redes sociais? Confira, no tutorial a seguir, o passo a passo preparado pelo TechTudo.

1 de 9 Lensa: como criar avatar pelo app de inteligência artificial — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Lensa: como criar avatar pelo app de inteligência artificial — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Qual é o melhor app para editar imagens? Confira no Fórum do TechTudo!

O Lensa é gratuito?

É importante ressaltar que o Lensa não é grátis. Atualmente, o serviço é pago e oferece apenas uma versão gratuita para testes, com duração de sete dias. De acordo com os desenvolvedores, criar os avatares exige uma I.A. complexa com alto poder de processamento e, por isso, não é possível oferecer a tecnologia de graça.

Em relação ao preço, o conjunto de avatares do Lensa custa a partir de R$ 10,90 para assinantes, ou R$ 22,90 para usuários comuns. Caso você não queira pagar, existem alternativas ao Lensa grátis com avatares realistas e também criados por I.A. Confira uma lista com outros apps que criam avatares no estilo Lensa gratuitamente.

2 de 9 O Lensa não é grátis: saiba como usar o app — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo O Lensa não é grátis: saiba como usar o app — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Como criar avatar com o Lensa

Passo 1. Faça download do Lensa pelo TechTudo e abra o aplicativo. Na tela de assinatura do app, ative a opção em "Not sure yet? Enable free trial", para iniciar o teste grátis do aplicativo. Outra alternativa é clicar no "X", no lado superior à esquerda da tela;

3 de 9 Tutorial do Lensa para criar avatares com I.A. — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Tutorial do Lensa para criar avatares com I.A. — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 2. Clique em "Continue" para prosseguir pelo tutorial do app. Agora, escolha as fotos do seu rosto. São necessárias 10 imagens, no mínimo, ou 20 fotografias, no máximo. O aplicativo dá algumas dicas para que o resultado final seja satisfatório:

Não é permitido que outras pessoas estejam na mesma imagem;

É aconselhável que sejam selfies ou retratos;

É importante ter variedade de fundo;

Escolha fotos com variedade de expressões e ângulos do rosto;

Não é permitido enviar nudes;

Apenas adultos são autorizados.

4 de 9 Tutorial do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Tutorial do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 3. Após autorizar os Termos de Uso, toque no botão "Select 10-20 photos". Na tela seguinte, marque o seu gênero: Female (feminino), Male (masculino) ou Other (outros);

5 de 9 Passo a passo para usar o app Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Passo a passo para usar o app Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 4. O próximo passo é prosseguir com o pagamento do serviço. A compra pode ser realizada por meio de cartão de crédito ou pelo saldo disponível na conta da Google Play Store ou da App Store. Note que existem três opções de pacotes com preços diferentes:

50 avatares únicos (5 variações e 10 estilos): R$ 20,99;

100 avatares únicos (10 variações e 10 estilos): R$ 31,99;

200 avatares únicos (20 variações e 10 estilos): R$ 42,99.

6 de 9 Pagamento dos pacotes de avatares do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Pagamento dos pacotes de avatares do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 5. Após realizar o pagamento, o Lensa mostra a estimativa de término de processamento das imagens. A Inteligência Artificial demora até 20 minutos para gerar as fotos. No final, o aplicativo apresenta o resultado, que é separado por categorias, como Stylish, Anime e Light;

7 de 9 Pacotes com avatares do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Pacotes com avatares do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 6. Clique em "Salvar todos os avatares", no topo da tela, para armazenar todas as imagens na galeria do celular. Caso queira visualizar apenas uma, toque na imagem desejada;

8 de 9 Salvar avatares no Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Salvar avatares no Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Passo 7. Por fim, é possível salvar apenas esta foto na galeria ou tocar no ícone de compartilhamento. Você pode enviar o conteúdo para contatos pelo WhatsApp, mandar por e-mail ou postar no feed ou Stories do Instagram.

9 de 9 Salvar ou compartilhar o avatar do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Salvar ou compartilhar o avatar do Lensa — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Veja também: assista ao vídeo a seguir e aprenda como transformar foto em caricatura com o Comica