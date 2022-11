Milton Nascimento: como assistir ao último show ao vivo no Globoplay

A turnê, que percorreu o Brasil, Estados Unidos e Europa com mais de 30 shows, marca a despedida de Milton Nascimento dos palcos depois de 60 anos de carreira. A apresentação deste domingo ficará disponível para assinantes do Globoplay por três meses na plataforma, e as imagens do espetáculo também serão usadas em um documentário que está sendo produzido pelo streaming. Confira, a seguir, como assistir ao último show de Milton Nascimento ao vivo pelo Globoplay.