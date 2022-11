Nubank com Casimiro: como jogar o NuEsquenta e concorrer a R$ 150 mil

O Nubank lançou o NuEsquenta, um jogo para as principais partidas da Copa do Mundo 2022, feito em parceria com o streamer Casimiro Miguel, que vai comandar o game e interagir com os participantes. O game é gratuito, tem formato de quiz e conta com perguntas relacionadas ao futebol e conhecimentos gerais sobre os países que estão participando da Copa. No total, ele contará com sete rodadas, que acontecerão uma hora antes das principais partidas definidas pela empresa. O início é nesta quinta-feira (24), durante o jogo entre Brasil e Sérvia. A cada disputa, os participantes podem conquistar o prêmio de R$ 150 mil.