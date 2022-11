A Netflix disponibiliza seu número de telefone para que o usuário possa ligar para o atendimento ao cliente da empresa de graça. Além disso, dentro do app, há uma discagem rápida para que o assinante entre em contato com o SAC rapidamente. A ligação telefônica feita pelo celular com iOS ( iPhone ) ou Android é grátis e utiliza uma rede Wi-Fi ou, se não tiver acesso a uma, os dados do celular.

Você será atendido por um especialista apto a resolver qualquer problema relacionado à sua conta do Netflix. Neste tutorial, confira o passo a passo de como ligar gratuitamente para a Netflix, veja o número de telefone da empresa e saiba ainda como ligar de outros dispositivos.

1 de 4 Número de telefone da Netflix: como ligar para o atendimento ao cliente — Foto: Divulgação/Pexels Número de telefone da Netflix: como ligar para o atendimento ao cliente — Foto: Divulgação/Pexels

Vale a pena assinar a Netflix? Comente no Fórum do TechTudo!

Número de telefone da Netflix

Para entrar em contato com o SAC do Netflix por qualquer telefone, basta ligar para o número de atendimento 0800 887 0201. O atendimento com atendentes que falam português está disponível entre 08:00 até as 23:00.

Como ligar para a Netflix pelo app

Passo 1. Abra o Netflix e toque no ícone do seu perfil, no canto superior direito da tela. Em seguida, acesse “Ajuda”;

2 de 4 Como ligar para a Netflix — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como ligar para a Netflix — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 2. Toque no ícone preto “Voz” e permita o acesso do aplicativo ao microfone do celular tocando em “OK”;

3 de 4 Como ligar para a Netflix — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como ligar para a Netflix — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Passo 3. A ligação será iniciada e um atendente virtual informará o tempo médio do atendimento. Aguarde até falar com um especialista.

4 de 4 Como ligar para a Netflix — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull Como ligar para a Netflix — Foto: Reprodução/Anna Kellen Bull

Veja também: assista ao vídeo a seguir com dicas que todo o assinante de Netflix deveria saber