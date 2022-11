O que é smart bracelet? Veja como usar principais funções do aparelho

O smart bracelet é uma excelente opção para quem desejar contar com os recursos de um smartwatch pagando um preço bastante acessível. Embora o layout traga uma aparência de produto simples, o aparelho garante uma série de recursos que podem ser explorados pelo usuário. Em geral, esses produtos contam com funções de monitoramento cardíaco, pressão arterial, monitoramento do sono, contagem de passos, consumo de calorias, despertador e controle remoto com timer para tirar fotos a distância com o celular.

O dispositivo ainda permite a conectividade com as redes sociais como, por exemplo, WhatsApp ou Facebook. Vale mencionar que eles são de origem chinesa. O usuário consegue encontrar diversas opões no varejo online por preços partir de R$ 25. Nas linhas a seguir, saiba mais detalhes sobre o aparelho que vem fazendo sucesso no mercado asiático.

2 de 6 O aparelho mostra as notificações das redes sociais do usuário — Foto: Reprodução/Shopee O aparelho mostra as notificações das redes sociais do usuário — Foto: Reprodução/Shopee

1. Como ligar o smart bracelet

3 de 6 O dispositivo tem diversas opções de cor — Foto: Reprodução/Shopee O dispositivo tem diversas opções de cor — Foto: Reprodução/Shopee

O kit inicial do relógio costuma vir com um manual que traz um QR Code. A partir dele o usuário pode acessar o aplicativo para configurá-lo e buscar outras informações. Embora o smart bracelet já venha ligado, o relógio não conta com nenhum botão aparente. Por isso, algumas pessoas podem ter dificuldades para ligar o aparelho.

Se o usuário perceber com atenção, o display do dispositivo conta com a marcação de um círculo na borda da parte inferior. Para ligá-lo, o usuário deve manter o dedo pressionado no botão até ligar. Em seguida, vai aparecer a logo e o sistema vai ser iniciado. Vale mencionar que o aparelho só traz uma área possível para tocar sobre a tela. Portanto, se o usuário tocar na área central ou lateral do aparelho, não acontecerá nada.

2. Como configurar o smart bracelet

4 de 6 Aparelho traz a função de monitoramento cardíaco — Foto: Reprodução/Shopee Aparelho traz a função de monitoramento cardíaco — Foto: Reprodução/Shopee

O smart bracelet é bastante simples e intuitivo. Como já mencionado anteriormente, todas as funções do dispositivo são acessadas por meio do botão Home de toque único, presente na própria tela do relógio. A configuração, portanto, é feita através do único botão alinhado com o aplicativo do aparelho.

O aparelho traz de fábrica diversos recursos para ajudar na vida esportiva como permitir a aferição do monitoramento cardíaco, pressão arterial, contagem de passos, quilometragem percorrida e consumo de calorias. Além disso, ele traz algumas funções úteis como, por exemplo, a função de ajudar a encontrar o smartphone fazendo com que o acessório vibre até o usuário encontrá-lo.

3. Como carregar o smart bracelet

5 de 6 A bateria possui autonomia que dura em média 4 dias — Foto: Reprodução/Shopee A bateria possui autonomia que dura em média 4 dias — Foto: Reprodução/Shopee

A bateria possui boa autonomia e dura em média até quatro dias longe da tomada, a depender do uso. Para carregar o smart bracelet, o usuário deve retirar a pulseira do relógio. Com isso, o aparelho vai ficar somente com a tela e o plugue à vista. Em seguida, o usuário deve conectá-lo à tomada. Finalmente, o display do acessório vai exibir um sinal mostrando que está carregando.

Note que o smart bracelet não utiliza a recarga por indução – também classificada como sem fio – que se tornou tão comum nos smartwatches mais completos.

4. Como conectar smart bracelet ao celular

6 de 6 O produto tem proteção contra respingos de água — Foto: Reprodução/Shopee O produto tem proteção contra respingos de água — Foto: Reprodução/Shopee

O primeiro passo para conseguir a conexão com o smartphone é baixar o app FitProApp. Para baixar o aplicativo, basta ler o QR Code com o celular presente no smart bracelet para ser carregada a tela de download do aplicativo nas lojas de apps. Neste momento, é recomendavél estar com o Bluetooth e a localização do telefone ativada.

Após o usuário fazer o download do app, basta abrir o aplicativo e clicar em "Permitir". Com isso, ele deve iniciar. No primeiro acesso, é necessário fazer o "Login". Se você preferir, é possível fazê-lo usando o Facebook, por exemplo. O próximo passo é clicar em "Aberto" para ver as configurações disponíveis.

A página inicial do app já pergunta ao usuário se ele quer vincular o dispositivo para permitir mais recursos. Se o usuário aceitar, ele vai buscar a conexão com o smart bracelet. Em seguida, o FitPro mostra que foi atualizado. Uma forma simples de saber se o produto foi vinculado corretamente com o dispositivo é perceber se a hora do relógio foi atualizada (caso ainda não tenha sido). Por fim, o usuário deve explorar os recursos disponíveis e personalizar o produto, possibilitando receber notificações das redes sociais, por exemplo.