Onde fica o rascunho do Instagram? Veja como salvar, achar e apagar

Se você deseja saber onde fica o rascunho do Instagram , e também como salvar um rascunho, este passo a passo simples pode te ajudar a achar a seção que guarda as fotos não publicadas. A rede social possui um recurso que permite salvar imagens e vídeos para postar depois. Os rascunhos são criados por meio da ferramenta de edição, quando a pessoa finaliza suas alterações na tela de publicação, mas não segue para a publicação.

A função é ideal para quem precisa organizar posts ou deseja manter uma fila de fotos e vídeos editados e prontos para o compartilhamento no feed. Confira o tutorial abaixo e saiba como salvar, achar e apagar rascunho do Instagram. Vale citar que o procedimento funciona em celulares Android ou iPhone (iOS).

Onde fica o rascunho do Instagram

Para saber onde ficam as fotos salvas em rascunho no instagram, acompanhe o passo a passo a seguir.

Passo 1. Entre no seu Instagram e clique no símbolo de "+", no canto superior à direita, para fazer uma postagem. Na próxima tela, toque em "Rascunhos", ao lado da opção "Recentes";

Passo 2. Pronto! Na seção "Rascunhos", você visualiza todos os posts salvos que ainda não foram publicados. Para postar, basta clicar em "Avançar", no topo da tela, e seguir com a publicação normalmente.

Como salvar post em rascunho no Instagram

Passo 1. Abra o Instagram e toque no ícone de "+" no canto superior direito da tela. Em seguida, faça uma foto ou vídeo com o aplicativo, ou escolha uma imagem do rolo de câmera. Clique em "Avançar";

Passo 2. Adicione os filtros e edite sua imagem ou vídeo normalmente. Em seguida, toque no ícone de "Avançar" no canto superior direito da tela. Agora, escreva uma legenda e edite os outros campos da publicação, como localização e marcação;

Passo 3. Feito isso, toque na seta para voltar, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, clique na seta novamente. Uma mensagem aparecerá no Instagram, explicando que as edições serão perdidas caso você saia sem salvar. Por fim, basta clicar em "Salvar rascunho".

Como apagar rascunho no Instagram

Confira como apagar um rascunho no Instagram neste passo a passo completo preparado pelo TechTudo. Vale lembrar que, apesar de o salvamento ser automático, é possível escolher quais fotos manter salvas e quais apagar.

