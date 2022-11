Paramore em SP: como comprar ingressos para show extra no Brasil em 2023

A banda Paramore anunciou um terceiro show no Brasil na última quarta-feira (16), e as vendas iniciam hoje (17) pelo site Tickets For Fun. Após o rápido esgotamento dos ingressos no Rio de Janeiro e São Paulo, a produtora de eventos Time For Fun, responsável pela organização dos shows, anunciou uma nova data em 12 de março de 2023. Antes do dia extra, o Paramore se apresenta 9 de março no Quallistage, na capital Rio de Janeiro, e na cidade de São Paulo, com show no Centro Esportivo Tietê no dia 11 de março.