Polônia x Arábia Saudita ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Polônia e Arábia Saudita jogam pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2022 neste sábado (26), a partir das 10h00 no horário de Brasília. A partida, que acontece no estádio Cidade da Educação, contará com transmissão ao vivo no Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo. A seleção polonesa estreou no Mundial empatando por 0-0 contra o México. Já a Arábia Saudita conseguiu uma vitória histórica contra a Argentina na primeira rodada. Veja, no tutorial a seguir, as prováveis escalações do duelo e como assistir à partida entre Polônia e Arábia Saudita hoje pela Copa do Mundo do Catar 2022 ao vivo no Globoplay.