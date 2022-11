Polônia x Argentina ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Polônia e Argentina fazem, às 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (30), uma partida decisiva válida pelo grupo C da Copa do Mundo 2022. O confronto acontece no estádio 974 e será transmitido ao vivo na TV Globo. Torcedores interessados em assistir ao jogo online devem acessar o Globoplay, pelo PC ou por celulares Android ou iPhone (iOS), usando uma Conta Globo — que é gratuita. Para os novos usuários, um cadastro precisar ser feito inserindo e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook, Google ou Apple.