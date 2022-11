Promoção de Black Friday McDonald’s: como ganhar cupons e lanche grátis

O McDonald’s aderiu à Black Friday e está com descontos em combos, sanduíches, sorvetes e mais desde o início desta semana. Os cupons - que incluem batata por R$ 2,90 e top sundae por R$ 7,90 - devem ser obtidos no aplicativo da empresa, disponível para iPhone ( iOS ), na App Store , e Android , na Google Play Store . Novos usuários do app também podem ganhar sanduíches e refrigerantes grátis, bastando fazer seu cadastro com CPF. Vale lembrar que algumas ofertas só poderão ser utilizadas até quinta-feira (24), mas a rede de fast food deve liberar novos descontos no decorrer dos próximos dias.

Após resgatar o cupom no aplicativo, um QR Code é gerado e você pode levá-lo no celular diretamente no restaurante e apresentar no caixa durante a realização do pedido. É importante lembrar, porém, que não são todas as unidades que estão participando e, por isso, é importante verificar os locais inclusos antes de ir até o estabelecimento. Veja, a seguir, como conseguir cupons para comprar lanches em promoção na Black Friday do McDonald’s.

1 de 10 Saiba ganhar lanche grátis e cupons no McDonalds na Black Friday do app

Como aproveitar a promoção de Black Friday do McDonald's pelo app

Passo 1. Primeiro, é preciso baixar o app do McDonald's. Por isso, abra a loja de aplicativos do seu celular e toque na barra de pesquisa;

2 de 10 Baixe o aplicativo na Google Play Store ou App Store

Passo 2. Em seguida, digite o nome do app: “McDonald’s: Cupons e Delivery” ou “McDonald’s Offers and Delivery” e toque em “Instalar”;

3 de 10 Pesquise pelo nome do app para começar a instalação

Passo 3. Após finalizar o download, abra o aplicativo pela própria loja ou na bandeja de apps do seu aparelho. Ao entrar na plataforma, selecione o país e toque em “Próximo”;

4 de 10 Obtenha descontos em lanches, sorvetes, refrigerantes e combos no app do Méqui

Passo 4. Pressione “Próximo” para avançar as telas iniciais. Ao chegar na área de login, vá em “Já tenho uma conta” e insira seus dados, caso tenha cadastro na plataforma. Se for a primeira vez que estiver usando o app, toque na opção “É sua primeira vez? Cadastre-se”;

5 de 10 Cadastre-se ou faça login para abrir a plataforma

Passo 5. A plataforma oferece as possibilidades de registro via e-mail, conta do Facebook ou login pelo Google. Para cadastro por e-mail, preencha com e-mail, senha e CPF ou RNE. Também é necessário dar check nos termos do aplicativo;

6 de 10 Registro no aplicativo do Méqui pode ser feito de várias formas

Passo 6. No final da página, toque em “Cadastre-se” para avançar. A página inicial será aberta. No menu inferior, selecione o ícone de “Cupons”;

7 de 10 Tutorial ensina como conseguir cupons de desconto em produtos do McDonalds

Passo 7. Os itens em promoção serão exibidos. Ao rolar a tela, você consegue visualizar as opções disponíveis;

8 de 10 Diversas ofertas podem ser adquiridas no aplicativo do McDonald's

Passo 8. Toque em cima do cupom que deseja obter. Aqui, você também pode ver quais unidades do McDonald’s estão participando das promoções. Para isso, basta tocar em “Restaurantes participantes” para que uma página externa seja aberta com os endereços;

9 de 10 Selecione o cupom que deseja obter

Passo 9. Para resgatar ao cupom, vá ao final da tela e pressione em “Use at restaurant” ou “Pegar cupom”. O QR Code será exibido. Esse é o código que você deverá apresentar no caixa do McDonald’s ao realizar o pedido do produto. Vale lembrar que é possível iniciar o pedido pelo app também, bastando apresentar o cupom de compra em uma loja da rede. Ainda, outra possibilidade é fazer a compra via delivery, mas, em algumas regiões, o app direciona o usuário ao iFood - que pode não estar com as mesmas promoções do aplicativo oficial.

10 de 10 QR Code poderá ser apresentado no restaurante para obter descontos

