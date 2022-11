Repetidor Wi-Fi conecta, mas não tem Internet? Saiba como resolver

Há casos em que usuários podem não conseguir conectar seu computador, notebook, celular, videogame ou outro dispositivo em um sinal repetido. Por isso, no tutorial a seguir, o TechTudo mostra como consertar um repetidor Wi-Fi que não funciona.

1 de 3 Repetidor Wi-Fi conecta, mas não tem internet? Veja como resolver — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Repetidor Wi-Fi conecta, mas não tem internet? Veja como resolver — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

Qual é o melhor canal de Roteador Wireless? Comente no Fórum do TechTudo.

1. Mude a posição do repetidor

A causa mais comum de falha de conexão do repetidor é a posição que o aparelho foi instalado em relação ao roteador. Se o Wi-Fi começa na sala e você possui sinal fraco no quarto, posicione seu repetidor no meio do caminho entre seu PC e o roteador, em uma área onde há sinal forte da rede.

Deixar os roteadores em posições mais altas na casa facilita a propagação do sinal pelos cômodos e também evita que as ondas passem por muitos obstáculos. Como os repetidores funcionam plugados em uma tomada, a escolha do lugar ideal pode ser mais difícil. Uma dica é escolher o local mais alto possível, desde que o sinal principal chegue até lá e o produto consiga cobrir a área desejada.

2 de 3 Atenção ao local que irá instalar o repetidor — Foto: Divulgação/Mercusys Atenção ao local que irá instalar o repetidor — Foto: Divulgação/Mercusys

Além disso, é importante que o repetidor seja instalado em uma distância moderada do roteador. Como o repetidor expande um sinal primário, o dispositivo não pode ser instalado tão longe do roteador. É interessante que a distância seja suficiente para receber as ondas do dispositivo principal e, ao mesmo tempo, garantir uma conexão estável. Veja mais dicas de como instalar repetidor de sinal e ter Wi-Fi na casa toda.

2. Verifique a senha inserida

Se você configurou seu repetidor manualmente, ou seja, preferiu não usar o WPS oferecido pelo modelo da TP-Link e outros, é importante revisar os dados de autenticação preenchidos. Como os repetidores usam o mesmo SSID para estender a conexão, é preciso que tenha acesso adequado ao roteador que envia o sinal primário. Sem a senha correta ele não irá funcionar, deixando seu Wi-Fi fraco.

3 de 3 Investir em um repetidor pode reforçar velocidade de internet — Foto: Luciana Maline/TechTudo Investir em um repetidor pode reforçar velocidade de internet — Foto: Luciana Maline/TechTudo

3. Mude o canal do roteador

Mesmo com repetidores, uma rede Wi-Fi pode apresentar falhas não relacionadas ao alcance do sinal. Em uma área com muitas redes concorrentes, sua conexão pode sofrer interferência devido ao congestionamento de canais, algo que pode ser resolvido com ajuste diretamente no roteador. Acesse pelo IP em um navegador e troque o canal cinco faixas acima – se está conectado no canal 10, escolha o 15, por exemplo. Veja como mudar a frequência e como mudar o canal do roteador. No vídeo a seguir, aprenda como encontrar o IP do aparelho.

Aprenda a encontrar o endereço de IP do roteador

4. Use games e streaming direto no roteador

Videogames, chamadas de vídeo e atividades que consomem alta banda podem prejudicar a qualidade do sinal que chega no seu repetidor. Prefira conectar aparelhos via cabo no roteador principal, como consoles e computadores próximos, deixando a rede sem fio aberta para distribuição pelo repetidor. Nem sempre isso é possível, porém, dessa maneira, você melhora a conexão em um local distante e fechado.

Veja também: assista ao vídeo a seguir sobre repetidores e saiba como ampliar o sinal Wi-Fi da sua casa