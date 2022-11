ShareTheMeal: app da ONU ajuda a combater a fome; saiba usar

De acordo com informações do ShareTheMeal, 690 milhões de pessoas não têm uma alimentação adequada para ter uma vida saudável. Desde o lançamento da plataforma, o aplicativo já compartilhou mais de 163 milhões de refeições em todo o mundo.

1 de 11 Saiba como usar o app ShareTheMeal para fazer doações de refeições — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como usar o app ShareTheMeal para fazer doações de refeições — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como usar o aplicativo ShareTheMeal para fazer doações

Passo 1. Para baixar o aplicativo ShareTheMeal, acesse a loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, digite o nome do app "ShareTheMeal" na barra de pesquisa e toque no ícone de lupa no seu teclado.

2 de 11 Ação para buscar aplicativo ShareTheMeal na loja de apps — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para buscar aplicativo ShareTheMeal na loja de apps — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Depois, toque em "Instalar" na opção indicada. Após o download finalizar, vá em "Abrir" para acessar o app.

3 de 11 Ação para baixar e instalar o app ShareTheMeal no celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para baixar e instalar o app ShareTheMeal no celular — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Na tela inicial do app ShareTheMeal, toque no ícone de perfil para criar uma conta, caso seja seu primeiro acesso na plataforma. Feito isso, vá em "Crie conta ou faça login";

4 de 11 Ação para criar uma conta no app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para criar uma conta no app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. O aplicativo possui três formas de acesso: Facebook, Google ou endereço de e-mail. No exemplo, o TechTudo optou por criar uma conta usando as credenciais do Google. Para isso, toque no ícone do Google e selecione uma das contas exibidas na tela;

5 de 11 Selecione uma das opções de login para entrar no app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione uma das opções de login para entrar no app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Toque em "Continuar". Agora, já com sua conta na plataforma, você pode navegar no aplicativo. Para isso, note que há um menu na parte de baixo da tela. Na "Home" são exibidos algumas doações destaques com informações sobre seus objetivos. Role a tela para baixo para conferir as campanhas de combate a fome do app. Para fazer uma doação em alguma das campanhas da ONU, toque em "Doe agora".

6 de 11 Página inicial do app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Página inicial do app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Para isso, é preciso adicionar uma forma de pagamento. Sendo assim, toque em "Modificar". Depois, vá em "Cartão de Crédito ou de Débito".

7 de 11 Adicione um método de pagamento para fazer doações no app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione um método de pagamento para fazer doações no app ShareTheMeal — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. No local indicado, informe os dados do seu cartão e vá em "Salvar método de pagamento". Em seguida, toque em "Confirme" e conclua sua doação;

8 de 11 Adicione os dados do seu cartão de crédito ou débito — Foto: Reprodução/Marcela Franco Adicione os dados do seu cartão de crédito ou débito — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Na aba "Doe", é possível visualizar as categorias de doações. Toque em uma das opções indicadas para visualizar opções de donativos sobre a categoria selecionada. Depois, volte a "Home" tocando no menu na parte inferior da tela para continuar navegando no app.

9 de 11 O app ShareTheMeal possui várias categorias de doações — Foto: Reprodução/Marcela Franco O app ShareTheMeal possui várias categorias de doações — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Agora, toque na foto de perfil, localizada na parte superior da tela, para visualizar suas atividades realizadas, como doações e total do dinheiro doado até o momento.

10 de 11 Acesse o perfil para ver as atividades realizadas pelo usuário — Foto: Reprodução/Marcela Franco Acesse o perfil para ver as atividades realizadas pelo usuário — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto! Agora que você já sabe usar o aplicativo ShareTheMeal, aproveite para fazer doações e ajudar pessoas em situações de fome.

Com informações de ShareTheMeal

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈