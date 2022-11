Tabela da Copa do Mundo 2022: como baixar versão em PDF para imprimir

A Copa do Mundo 2022 começa no dia 20 de novembro de 2022, às 12h, no horário de Brasília, em cerimônia realizada no estádio Al Bayt - onde também acontecerá o primeiro jogo do Mundial, entre Catar e Equador. O Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, e ainda enfrentará Suíça e Camarões na primeira fase. A final do torneio será realizada no dia 18 de dezembro. Confira, a seguir, como baixar a tabela da Copa do Mundo em PDF e imprimir.