The Game Awards 2022: como votar no Jogo do Ano e em outras categorias

O The Game Awards (TGA) 2022 já conta com seus indicados para todas as categorias, seja de jogos ou de esports. Os nomes foram divulgados na última segunda-feira (14), e os interessados já podem participar da votação no portal oficial do The Game Awards. Vale lembrar que a cerimônia do evento será realizada no Microsoft Theater, prédio localizado em Los Angeles, Estados Unidos, no dia 8 de dezembro deste ano, com início previsto para 14h de Brasília. A seguir, veja mais detalhes sobre o TGA 2022 e como escolher seus nomes favoritos em cada categoria.