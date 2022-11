Tradutor humano-gato: como usar o app para 'conversar' com seu felino

O app Humano-Gato, disponível para iPhone (iOS), ou Vozes felinas, no caso de dispositivos Android, foi criado com o intuito de chamar a atenção do seu felino ou até mesmo brincar de falar com o seu bichinho, disponibilizando até três tipos de vozes de gatos. Apenas para fins de entretenimento, o app permite que o usuário grave mensagens que automaticamente são "traduzidas" para a linguagem felina, fazendo com que o gato possa te entender. Além disso, é possível utilizar os oito chamados disponíveis no programa, como o de medo, brincadeira e até felicidade. Caso queira estender o pacote para 16 chamados, basta comprar o pacote no valor de R$ 3,39.