Tunísia x Austrália ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Tunísia e Austrália jogam neste sábado (26) pela segunda rodada do grupo D da Copa do Mundo 2022. O confronto começa às 7h00 no horário Brasília, e acontece no estádio Al Janoub. Quem não puder ir ao Catar acompanhar o confronto das duas seleções poderá assistir ao jogo ao vivo e online no Globoplay, via sinal aberto da TV Globo. Vale lembrar que a Tunísia estreou na Copa com uma empate por 0-0 contra Dinamarca, enquanto os australianos perderam para a seleção francesa.