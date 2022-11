Uruguai x Coréia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo ao vivo

Uruguai e Coréia do Sul se enfrentam na Copa do Mundo 2022 nesta quinta-feira (24), às 10h (horário de Brasília). A partida será realizada no estádio da Cidade da Educação, no Catar, e marca o primeiro confronto entre seleções do Grupo H, que também tem Portugal e Gana. O jogo poderá ser assistido online pelo Globoplay no computador e no aplicativo para celular Android e iPhone (iOS). A plataforma retransmite o sinal da TV Globo em tempo real mediante login com uma Conta Globo, que é grátis. Confira, a seguir, como assistir ao jogo entre Uruguai e Coréia do Sul pela Copa do Mundo 2022.