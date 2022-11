Waze: como colocar a voz do Luva de Pedreiro no app

O Waze ganhou esta semana a voz do Luva de Pedreiro para orientar os motoristas durante a navegação. A nova opção está disponível no aplicativo para Android e iPhone (iOS) e faz parte de uma ação especial relacionada à Copa do Mundo 2022. Por este motivo, a voz do influenciador ficará disponível na ferramenta apenas até o dia 29 de dezembro deste ano. Ao ativar os comandos, é possível ouvir bordões famosos do Luva - como “receba” e “melhor do mundo” - enquanto recebe direcionamentos no trânsito.