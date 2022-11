WhatsApp: como conversar com você mesmo pelo app

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (28) a liberação para toda a base de usuários do chat nativo para conversas consigo mesmo. A função está disponível para iPhone (iOS) e Android e possibilita o armazenar informações rapidamente no aplicativo, sem a necessidade de ter que criar um grupo com outra pessoa e removê-la depois. Dessa forma, o processo se torna muito mais ágil e prático. A nova ferramenta foi adicionada na lista de contatos do mensageiro - agora, o primeiro nome ou número disponível na agenda do app é o do próprio usuário.