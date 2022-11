WhatsApp: como criar adesivo da bandeira do Brasil

Criar sticker da bandeira do Brasil para usar no WhatsApp durante a Copa do Mundo 2022 é um procedimento simples de ser feito pelo celular. Para isso, basta recorrer a aplicativos externos, como o Sticker.ly, que possibilita fazer adesivos com as imagens salvas na galeria do smartphone. A plataforma, disponível para Android e iPhone (iOS), ainda oferece recursos para a adição de textos, emojis e outros elementos às imagens. Confira, no tutorial a seguir, como criar stickers da bandeira do Brasil para usar com seus amigos e familiares no mensageiro.