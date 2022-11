Zap do Canarinho na Copa: como ver convocação, horários de jogo e mais

O Zap do Canarinho é o canal oficial do mascote da Seleção Brasileira de Futebol com o torcedor durante o período da Copa do Mundo do Catar. Ele foi lançado no WhatsApp pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e pode ser acessado facilmente pelo celular. Ao iniciar uma conversa com ele pelo aplicativo de mensagens, disponível para Android e iPhone ( iOS ), é possível conferir a lista dos atletas convocados para a Copa, ter acesso à tabela de jogos com os horários das partidas, baixar figurinhas do Brasil e acessar mais informações sobre o Mundial de Futebol da FIFA.

O funcionamento do canal é simples: basta responder alguns dados requisitados pelo mascote e, depois, selecionar os tópicos no menu para receber as informações desejadas. No tutorial a seguir, saiba como usar as principais funções disponíveis no Zap do Canarinho.

1 de 12 Zap do Canarinho — Foto: Marcela Franco/TechTudo Zap do Canarinho — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Como conversar com o Canarinho da CBF pelo WhatsApp

Passo 1. É possível conversar com o Canarinho acessando o site "https://zapdocanarinho.com.br/" (sem aspas) e tocando no botão "Chama no Zap". Você também pode iniciar a conversa acessando o endereço "wa.me/5511944882022" (sem aspas). Para isso, copie o link e, em seguida, cole-o na barra de pesquisa de um navegador no seu celular;

2 de 12 Ação para colar o link de acesso à conversa do Canarinho do Zap — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para colar o link de acesso à conversa do Canarinho do Zap — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Depois de colar o link, toque na seta no teclado do seu celular para acessar à página do Canarinho no WhatsApp. Feito isso, vá em "Iniciar conversa";

3 de 12 Ação para iniciar uma conversa com o Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para iniciar uma conversa com o Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. O usuário, então, será direcionado para uma aba de conversa com o Canarinho no WhatsApp. Use a caixa de mensagem para iniciar a conversa. Você pode enviar um "Oi", por exemplo. Em seguida, leia as mensagens enviadas pelo mascote. A primeira informação que ele pede é o seu nome;

4 de 12 Toque na caixa de mensagem para iniciar a conversa — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque na caixa de mensagem para iniciar a conversa — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Em seguida, o Canarinho pedirá a sua data de nascimento e o seu time do coração. Digite e envie as informações;

5 de 12 Responda as informações pedidas pelo Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Responda as informações pedidas pelo Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Por fim, o mascote deseja saber em qual estado você se encontra. Depois de responder, você já pode acessar o menu que dá acesso às funcionalidades disponíveis no canal. Para isso, toque em "Menu" na mensagem enviada pelo Zap do Canarinho;

6 de 12 Continue respondendo as informações pedidas pelo Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Continue respondendo as informações pedidas pelo Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Para conferir a convocação da Seleção Brasileira, por exemplo, toque em "Convocação" e, depois, em "Enviar";

7 de 12 Ação para selecionar uma das opções de informações no menu do Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para selecionar uma das opções de informações no menu do Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. O Canarinho, então, enviará uma imagem com a lista de convocados. Após enviar a informação solicitada, o Zap do Canarinho mostra a opção de continuar a conversa ou finalizá-la. Caso queira continuar conversando com o mascote, toque em "Sim" e, em seguida, vá no "Menu" novamente;

8 de 12 Ação para continuar conversando com o Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para continuar conversando com o Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Selecione um dos itens e toque em "Enviar". No caso da tabela de jogos, o mascote enviará um arquivo em PDF com as informações sobre as partidas da Copa do Mundo. Toque sobre o arquivo para abri-lo. Depois, vá em "Sim" para continuar conversando com o Canarinho;

9 de 12 Selecione outra opção do menu de informações para continuar — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione outra opção do menu de informações para continuar — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Repita o procedimento de clicar em "Menu" e selecionar um dos itens que deseja acessar. No exemplo, o TechTudo selecionou "Pacote de figurinhas". Depois, toque novamente em "Enviar";

10 de 12 Ação para acessar o menu do Zap do Canarinho novamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para acessar o menu do Zap do Canarinho novamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. O mascote então compartilhará na conversa vários stickers. Toque sobre eles e vá em "adicionar às favoritas" para salvar as figurinhas no seu WhatsApp;

11 de 12 Ação para adicionar figurinhas do Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para adicionar figurinhas do Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Para ter acesso a mais recursos, siga o mesmo passo a passo indicado acima, clicando em "Sim". Para encerrar a conversa, toque em "Não".

12 de 12 Selecione "Sim" caso queira receber mais informações sobre a Copa do Mundo ou "Não" se desejar encerrar a conversa com o Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco Selecione "Sim" caso queira receber mais informações sobre a Copa do Mundo ou "Não" se desejar encerrar a conversa com o Zap do Canarinho — Foto: Reprodução/Marcela Franco

