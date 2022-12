A Fazenda 2022: como votar no R7.com para peão vencer a roça falsa

Quem está na roça falsa da Fazenda 2022 é Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. A roceira mais votada pelo público sai da sede em direção ao Rancho na edição ao vivo desta quinta-feira (1), a partir das 22h30, e retorna ao jogo no sábado (3). A votação já está aberta no portal R7.com, e o telespectador deve acessar a página do reality rural para participar e ajudar sua peoa preferida a vencer essa dinâmica inédita na temporada. É possível votar quantas vezes quiser. Confira, no tutorial abaixo, como votar na roça falsa da Fazenda 14 e ajudar a decidir qual participante vai para o Rancho hoje.

1 de 4 Votação na roça falsa da Fazenda 2022 está aberta para ajudar a mandar uma roceira para o Rancho do reality show — Foto: Reprodução/A Fazenda Votação na roça falsa da Fazenda 2022 está aberta para ajudar a mandar uma roceira para o Rancho do reality show — Foto: Reprodução/A Fazenda

Como foi formada a roça falsa da Fazenda 14

A formação da roça falsa da Fazenda ocorreu na noite desta terça-feira (29). De início, a fazendeira Bia Miranda indicou Pelé Milflows ao posto de primeiro roceiro da noite. Durante a votação geral, André Marinho leu o poder da "Chama Amarela" e ganhou o direito de votar duas vezes. O cantor deu seus dois votos em Pétala Barreiros, que acabou se tornando a mais votada, indo para a berlinda com cinco votos recebidos. Com isso, a digital influencer puxou Bárbara Borges da baia para a roça.

Para fechar a formação da roça, na dinâmica do "Resta Um", Deolane Bezerra não foi selecionada e acabou sobrando, tornando-se a quarta roceira da semana. Então, a advogada vetou Pelé da "Prova do Fazendeiro", que aconteceu nesta quarta-feira (30) para definir os três roceiros que brigariam pelos votos do público. Porém, após ler o poder da "Chama Vermelha", Iran Malfitano pôde anular o veto de Deolane e vetar outra pessoa, escolhendo deixar Pétala de fora da prova. Pelé foi o vencedor, escapou da roça e se tornou o fazendeiro da semana.

Como vai funcionar a dinâmica da roça falsa

Na quinta-feira (1), após o resultado da votação, a peoa mais votada deixa a sede e vai para o Rancho. Então, na sexta-feira (2), essa "falsa eliminada" convidará outros dois peões para, também, ficarem um tempo no local. Assim, os três juntos poderão ver imagens do que estiver acontecendo dentro da casa.

No final da tarde deste mesmo dia, os dois convidados voltarão para a sede com a obrigação de não falar onde estavam, nem sobre o que aconteceu, para os outros participantes. Caso alguma informação sobre o Rancho vaze, os três participantes que estavam no local serão penalizados com uma formação de roça relâmpago entre eles. Por fim, no sábado (3), a falsa eliminada invade a sede e volta para o jogo.

Como votar na roça falsa da Fazenda 2022 pelo R7.com

Passo 1. Para votar na Fazenda 14, entre no site do reality rural no R7.com (afazenda.r7.com/a-fazenda-14). Logo na tela inicial, localize o banner da votação com as fotos das atuais roceiras e escolha qual você quer que vá para o Rancho;

2 de 4 No portal R7.com, ao localizar o banner da votação, espetador deve selecionar a peoa que deseja mandar para o Rancho da Fazenda 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No portal R7.com, ao localizar o banner da votação, espetador deve selecionar a peoa que deseja mandar para o Rancho da Fazenda 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, confirme sua seleção, marque a caixa "Sou humano" e vá no botão “Votar” para validar seu voto;

3 de 4 Voto é validado pós público ter a certeza de sua escolha e clicar para confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Voto é validado pós público ter a certeza de sua escolha e clicar para confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. A confirmação do voto aparecerá na tela. Se quiser participar votando outras vezes, basta clicar no botão "Votar novamente" e repetir o processo.

4 de 4 Com a confirmação do voto mostrada na tela, é possível repetir o procedimento quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com a confirmação do voto mostrada na tela, é possível repetir o procedimento quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o portal R7.com para votar na roça falsa da Fazenda 2022, participe votando em uma participante para vencer a dinâmica e ir para o Rancho. O resultado será divulgado ao vivo nesta quinta-feira (1).

