A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da 12ª Roça

A décima segunda roça da Fazenda 2022 é formada por André Marinho, Bia Miranda e Hellen Cardoso. Quem receber menos votos do público deixa o jogo na edição ao vivo desta quinta-feira (8), que tem início às 22h30. Na página do reality rural, localizada no portal R7, o público já pode participar votando para ajudar a salvar seu participante favorito. Vale ressaltar que é possível votar quantas vezes quiser e que não há necessidade de se cadastrar no site. Veja, no tutorial abaixo, como dar seu voto na roça da Fazenda 2022 para ajudar a manter um peão na disputa pelo prêmio e decidir quem deixa o reality hoje.

1 de 4 R7.com: votação na décima segunda roça da Fazenda 2022 está aberta para ajudar a manter um participante no reality show — Foto: Reprodução/A Fazenda R7.com: votação na décima segunda roça da Fazenda 2022 está aberta para ajudar a manter um participante no reality show — Foto: Reprodução/A Fazenda

📝 Celular mostrando propaganda e anúncios: como remover? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como foi formada a 12ª roça da Fazenda 14

A atual roça da Fazenda aconteceu na noite da última terça-feira (6). Para iniciar, o fazendeiro Pelé Milflows escolheu Bia Miranda para ser a primeira roceira da semana. Na votação geral, André Marinho também foi para a berlinda por ter recebido o maior número de votos, quatro no total. A seguir, Iran Malfitano abriu o poder da "Chama Amarela" e ganhou o direito de iniciar a dinâmica do "Resta Um". Com isso, Hellen Cardoso acabou sobrando e se tornou a terceira roceira da noite.

Para finalizar a formação da roça, André leu o poder da "Chama Vermelha" e pôde definir quem seria o quarto roceiro. O Cantor optou por Bárbara Borges, que decidiu vetar Bia da última "Prova do Fazendeiro" da temporada, que ocorreu na quarta-feira (7) para decidir os três roceiros que iriam disputar os votos do telespectador. A própria Bárbara venceu, livrou-se da roça e se tornou a última fazendeira desta edição do reality.

Como votar na roça da Fazenda 2022 pelo R7.com

Passo 1. Para dar seu voto na décima segunda roça da Fazenda 14, acesse o site do reality rural no R7.com (afazenda.r7.com/a-fazenda-14). Já na página inicial, vá no banner da votação com as fotos dos atuais roceiros e selecione qual você deseja manter na disputa pelo prêmio;

2 de 4 Público deve encontrar o banner da votação, localizado no portal R7.com, e selecionar um roceiro para seguir na Fazenda 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público deve encontrar o banner da votação, localizado no portal R7.com, e selecionar um roceiro para seguir na Fazenda 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na nova página, veja se sua escolha está correta, marque o box "Sou humano" e dê um clique no botão “Votar” para confirmar seu voto;

3 de 4 Após ter a certeza de sua escolha e confirmar humanidade, telespectador pode validar seu voto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após ter a certeza de sua escolha e confirmar humanidade, telespectador pode validar seu voto — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Você verá na tela que seu voto foi computado. Caso queira participar votando mais vezes, basta dar um clique no botão "Votar Novamente" e refazer o procedimento.

4 de 4 Após ter voto computado, é possível repetir o processo quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após ter voto computado, é possível repetir o processo quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acessar o portal R7.com para votar na atual roça da Fazenda 2022, participe e dê seu voto para ajudar a decidir quem deixa a temporada ao vivo nesta quinta-feira (8).

Veja também: Copa do Mundo 2022: onde assistir aos jogos ao vivo e online