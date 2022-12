A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da Roça especial

A roça especial quádrupla da Fazenda 2022 é formada por André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano. O participante menos votado pelo público deixa a disputa no programa ao vivo desta segunda-feira (12), a partir das 22h30. O telespectador já pode acessar a página do reality show no portal R7 para votar quantas vezes quiser e ajudar a salvar seu peão preferido. Não é preciso se cadastrar no site para participar. Confira, no tutorial a seguir, como votar na roça especial da Fazenda 14 para ajudar a manter um roceiro no jogo e decidir quem sai do reality rural hoje.