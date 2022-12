A Fazenda 2022: como votar no R7.com para salvar peão da Roça surpresa

Quem está na roça surpresa quádrupla da Fazenda 2022, a última da temporada, é Bárbara Borges, Bia Miranda, Iran Malfitano e Pelé Milflows. O roceiro que receber menos votos do público deixa o jogo na edição ao vivo desta terça-feira (13), com início às 22h30. Neste dia, serão conhecidos os três finalistas da atual temporada do reality rural. A votação já está aberta na página do programa no portal R7, e o telespectador já pode votar quantas vezes desejar para ajudar a manter seu participante favorito na disputa pelo prêmio. Para participar votando, não é necessário cadastro no site. Veja, abaixo, como votar na roça surpresa da Fazenda 14 para ajudar um roceiro a ir para a final do jogo e definir quem sai do reality show hoje.