A Fazenda 2022: como votar para definir o vencedor do reality show

Quem está na final da Fazenda 2022 são os peões Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano. O participante mais votado pelo público será conhecido na edição ao vivo desta quinta-feira (15), a partir das 22h30, com transmissão da Record TV. O espectador já pode entrar na página do reality, no portal R7, e votar quantas vezes quiser para ajudar seu finalista favorito a ser o ganhador do prêmio de R$ 1,5 milhão. Lembrando que, para dar seu voto, nenhum cadastro no site é necessário. Confira, no tutorial a seguir, como votar na final da Fazenda 14 para ajudar um participante a vencer o jogo hoje à noite.

1 de 4 R7.com: votação na final da Fazenda 2022 está aberta para ajudar um participante a vencer o reality show — Foto: Reprodução/A Fazenda R7.com: votação na final da Fazenda 2022 está aberta para ajudar um participante a vencer o reality show — Foto: Reprodução/A Fazenda

Como foi formada a final da Fazenda 14

Os finalistas da atual temporada da Fazenda foram definidos automaticamente na noite desta terça-feira (13). Após escaparem da última roça da edição, Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano garantiram suas vagas na final do programa, que acontece nesta quinta-feira (15), a partir das 22h30. Com isso, o trio vai disputar a preferência do telespectador para definir quem ganha o prêmio principal do reality show.

Como votar na final da Fazenda 2022 pelo R7.com

Passo 1. Para votar em Bárbara, Bia ou Iran para vencer a Fazenda 14, acesse o site do reality rural no R7.com (afazenda.r7.com/a-fazenda-14). Já na tela inicial, observe o banner da votação com as fotos dos três finalistas e dê um clique em quem você deseja que fature o prêmio de R$ 1,5 milhão;

2 de 4 Após entrar no portal R7.com e visualizar o destaque da votação, público deve escolher qual finalista merece ganhar a Fazenda 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após entrar no portal R7.com e visualizar o destaque da votação, público deve escolher qual finalista merece ganhar a Fazenda 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, confirme se escolheu o peão correto, marque a caixa "Sou humano" e vá no botão “Votar” para validar seu voto;

3 de 4 Espectador precisa confirmar o participante selecionado e verificar humanidade para ter seu voto na final da Fazenda computado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador precisa confirmar o participante selecionado e verificar humanidade para ter seu voto na final da Fazenda computado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. A confirmação do seu voto será mostrada na tela. Com isso, para votar mais vezes, clique no botão "Votar Novamente" e recomece o processo.

4 de 4 Com a conclusão do voto mostrado na tela, público pode repetir o processo para votar quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com a conclusão do voto mostrado na tela, público pode repetir o processo para votar quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acessar o portal R7.com para votar na final da Fazenda 2022, participe dando seu voto para ajudar a definir quem leva o prêmio principal do reality no programa ao vivo desta quinta-feira (15), às 22h30.

