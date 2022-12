Aplicativo ajuda a pegar sol de forma segura: saiba usar o UVLens

Para definir as informações sobre a incidência solar é usada a localização atual do usuário. Com isso, é possível usar o aplicativo em diferentes locais e obter resultados variáveis. Para auxiliar os usuários interessados, o TechTudo preparou um passo a passo que ensina a usar o UVLens para descobrir o horário mais seguro de pegar sol.

Primeiramente faça o download do aplicativo na loja de apps do seu smartphone — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 3. Na primeira página do aplicativo já é mostrado um relógio com a incidência solar no momento em que o aplicativo foi aberto. É possível visualizar como foi a incidência no dia anterior e como será no próximo dia, para isso basta selecionar “Hoje mais cedo” ou “Amanhã”.