Aplicativo para ver estrelas e planetas: saiba usar o SkyView

O SkyView é um aplicativo que permite ver planetas, estrelas e constelações que estão ao seu redor apenas apontando a câmera do aparelho. Disponível para iPhone ( iOS ) e Android , o app permite ainda acompanhar fenômenos astronômicos e possui diversas ferramentas para personalizar a visualização. É possível também fazer pesquisas por astros e ativar as notificações para o app te ajudar a acompanhá-los. Confira, nas próximas linhas, como visualizar os astros em tempo real e utilizar as funções do aplicativo.

Como começar a utilizar o SkyView

Passo 1. Primeiro, é preciso fazer o download e abrir o aplicativo. Depois, permita que o app utilize a sua localização e também tenha acesso à câmera do seu aparelho. Ambas as funções são necessárias para que o Sky View consiga te localizar e mostrar os astros próximos a você;

Passo 2. O app, então, irá abrir a sua câmera e, ao apontar para o céu, você já conseguirá ver estrelas ao seu redor, representadas por pontos de luz brilhantes. Para saber mais sobre cada astro, por exemplo, basta movimentar a câmera até que o círculo central da tela fique em cima da constelação. Com a câmera apontada, o aplicativo irá mostrar a trajetória de cada astro, com linhas azuis e o desenho de cada constelação. No canto inferior direito, é possível ver o nome e a descrição de cada astro;

Passo 3. Há ainda diversas opções para personalizar a visualização das estrelas. Para utilizá-las, basta clicar no menu no canto superior esquerdo da tela e, em seguida, selecionar a opção que preferir. É possível fechar a sua câmera, clicando no ícone de vídeo, regular a visualização de estrelas e planetas no filtro, além de visualizar os astros em modo noturno, clicando no ícone da lua. Para ativar músicas, basta selecionar o ícone com uma nota musical;

Passo 4. O app também permite enviar imagens da visualização dos astros com seus contatos ou nas suas redes sociais. Para isso, clique no ícone de câmera, centralizado no menu, e compartilhe-a com quem desejar;

Passo 5. Para configurações ainda mais avançadas do app, clique no ícone de ferramenta, centralizado na parte inferior da tela. Por lá, é possível fazer ajustes, por exemplo, de músicas, localização e data.

Como encontrar astros e fenômenos no app

1. Se você deseja pesquisar por um astro específico, vá na lupa, localizada no canto superior direito da tela. Em seguida, digite o nome do fenômeno que está procurando e selecione-o. O app, então, guiará você para conseguir visualizá-lo e mostrar as coordenadas e a hora em que ele acontece;

2. O SkyView ainda disponibiliza um menu com categorias para facilitar as buscas, como sistema solar, estrelas, constelações, galáxias, satélites etc. Para visualizar cada um deles, basta clicar na categoria que deseja.

Como acompanhar eventos astronômicos

1. Para acompanhar os eventos astronômicos, basta ativar as notificações dentro do app. Para isso, abra o app e toque na lupa localizada no canto superior direito da tela. Depois, clique na aba “Sightings”, representada por um olho no canto inferior direito. Lá, permita que o app envie notificações. Para ativar os alertas, basta clicar no ícone de calendário ao lado de cada evento que deseja ser notificado. O app, então, abrirá um banner avisando que o seu alerta está ativado. Para sair, basta clicar em cima do aviso novamente.

