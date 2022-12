É possível apostar na Mega da Virada de 2022/2023 pelo aplicativo Loterias Caixa , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) de amanhã (31), e o apostador pode fazer sua "fezinha" até às 19h desse mesmo dia. Nesta edição, a estimativa é que o prêmio fique em torno de R$ 540 milhões - o maior da história do concurso. O preço do jogo de seis números é R$ 4,50, mas, pelo app, é necessário dar um valor mínimo de R$ 30 em apostas. O diferencial da Mega da Virada é que o prêmio principal não acumula - ou seja, sempre haverá ganhador(es).

Ao acessar a plataforma, o apostador pode selecionar os números entre os 60 disponíveis ou utilizar a modalidade conhecida como “Surpresinha”, em que o sistema escolhe as dezenas aleatoriamente. É importante citar que, para apostar, não é necessário ter conta na Caixa e a única forma de pagamento aceita no sistema é o cartão de crédito.

1 de 7 Apostas da Mega da Virada vão até amanhã; saiba apostar pelo celular — Foto: Tainah Tavares/TechTudo Apostas da Mega da Virada vão até amanhã; saiba apostar pelo celular — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

É possível fazer quantas apostas o usuário quiser, e o resultado pode também ser conferido pela plataforma a partir das 20h. A seguir, veja como apostar na Mega da Virada nesta sexta-feira (30) pelo celular.

Como fazer uma aposta na Mega da Virada pela internet no celular

Passo 1. Para apostar na Mega da Virada 2022 pelo celular, entre no app Loterias Caixa e pressione a opção “Faça login/Cadastre-se”. Depois, digite seu CPF e toque no botão "Próximo". Se for um novo usuário, use a opção "Cadastre-se";

2 de 7 No aplicativo, público deve fazer login usando CPF ou se cadastrar para apostar na Mega da Virada — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No aplicativo, público deve fazer login usando CPF ou se cadastrar para apostar na Mega da Virada — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Digite a senha criada para acessar o serviço. Feito isso, role as opções de loterias até encontrar "Mega da Virada". Agora, pressione “Aposte”;



3 de 7 Após concluir login, usuário precisa tocar na loteria correspondente à Mega da Virada 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após concluir login, usuário precisa tocar na loteria correspondente à Mega da Virada 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, escolha de 6 a 20 números para apostar e toque em “Adicionar ao carrinho de apostas”. Note que o preço da aposta aumenta de acordo com a quantidade marcada. Após ler a confirmação de que a aposta foi para o carrinho, pressione o ícone "Voltar" para fazer mais jogos;

4 de 7 É possível adicionar ao carrinho de apostas jogos com 6 a 20 números selecionados — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É possível adicionar ao carrinho de apostas jogos com 6 a 20 números selecionados — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Caso queira que o sistema selecione os números aleatoriamente, vá no ícone de "presente" que representa a modalidade "Surpresinha". Nela, os números ficam ocultos com um "XX" e só serão revelados na conclusão da aposta. Ainda é possível escolher quantos jogos nesse formato você quer fazer. Feito isso, toque no botão “Adicionar ao carrinho de apostas”;

5 de 7 Apostador permite que o sistema faça a seleção de números automaticamente usando a modalidade "Surpresinha" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Apostador permite que o sistema faça a seleção de números automaticamente usando a modalidade "Surpresinha" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Volte ao cartão de números e repita o processo até somar, no mínimo, R$ 30 em apostas. A seguir, pressione a opção “Carrinho de apostas” para ver os jogos feitos. Na próxima tela, é possível excluir qualquer jogo ao clicar no ícone de "lixeira". Se tiver tudo correto, toque em "Avançar para a forma de pagamento";

6 de 7 Antes de pagar, é possível excluir um jogo feito ou apostar mais vezes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Antes de pagar, é possível excluir um jogo feito ou apostar mais vezes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 6. Por fim, para computar a aposta, pressione "Confirmar" para aceitar o valor total do seu jogo. Feito isso, informe os dados do cartão de crédito e toque no botão “Apostar e autorizar cobrança”.

7 de 7 Apostador deve confirmar o valor total de sua aposta e preencher os dados de seu cartão de crédito para concluir — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Apostador deve confirmar o valor total de sua aposta e preencher os dados de seu cartão de crédito para concluir — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o app Loterias Caixa para apostar na Mega da Virada 2022/2023 e concorrer a R$ 450 milhões.

