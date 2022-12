Argentina x Austrália ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa online

Argentina e Austrália se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) deste sábado (3), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2022 . O confronto decisivo, que ocorre no estádio Ahmad Bin Ali, terá transmissão ao vivo na TV Globo e pode ser assistido online no Globoplay . Para isso, basta acessar o streaming pelo PC ou celulares Android ou iPhone ( iOS ) logado em uma Conta Globo. Quem não for cadastrado deve se registrar de forma simples, seja informando e-mail e senha ou aproveitando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

Após estrear na Copa com derrota, os argentinos se classificaram como líderes do seu grupo. Já a Austrália se classificou graças a uma vitória dramática contra a Dinamarca na última rodada da fase de grupos. Confira, abaixo, as prováveis escalações e como acompanhar o duelo entre Argentina e Austrália pela Copa do Mundo ao vivo pelo Globoplay.

Argentina x Austrália ao vivo: oitavas de final da Copa do Mundo 2022 têm transmissão online no Globoplay

Provável escalação da Argentina

Dibu Martínez, Molina (Montiel), Otamendi, Lisandro Martínez (Romero), Acuña, Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Di María, Lionel Messi e Julian Alvarez.

Provável escalação da Austrália

Ryan, Degenek, Souttar, Rowles e Behich, Leckie, Mooy, Irvine, Goodwin, McGree e Duke.

Argentina x Austrália ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir às oitavas de final da Copa do Mundo hoje ao vivo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e vá na seção "Agora na TV";

Argentina x Austrália tem transmissão ao vivo e grátis disponível na seção "Agora na TV" do Globoplay

Passo 2. Nesta etapa, clique no botão "Assista agora" para acessar a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Torcedor deve fazer login ou cadastro na Conta Globo para assistir ao sinal aberto da Globo ao vivo no Globoplay

Passo 3. Utilize seus dados pessoais ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Em seguida, vá no botão "Entrar". Se você ainda não tiver uma Conta Globo, dê um clique em "Cadastre-se";

Usuário realiza login com seus dados pessoais ou de contas externas para acompanhar a Copa 2022 ao vivo e online

Passo 4. Preencha todos os dados solicitados, aceite os termos de uso da plataforma e finalize usando o botão "Cadastrar" para que a transmissão de Argentina x Austrália ao vivo comece imediatamente.

Após terminar o cadastro na Conta Globo, telespectador assiste Argentina x Austrália ao vivo no Globoplay

Argentina x Austrália ao vivo: como assistir ao jogo da Copa online pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Argentina x Austrália hoje ao vivo pelo celular, inicie o aplicativo do Globoplay e pressione a guia "Agora". Depois, toque no botão "Assista agora" para fazer login ou realizar um cadastro grátis na Conta Globo;

Transmissão de Argentina vs Austrália pode ser acompanhada pelo aplicativo do Globoplay para celulares

Passo 2. Use seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, vá em "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, pressione "Cadastrar" para concluir o processo.

Torcedor faz login ou cadastro no Globoplay usando dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir às oitavas de final da Copa do Mundo 2022 online, aproveite as dicas do tutorial e acesse o Globoplay para acompanhar a transmissão de Argentina x Austrália ao vivo e de graça.

